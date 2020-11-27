HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere buzlanma ve don uyarısı | 27 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 27 Kasım il il hava durumu tahminleri...

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevresinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile donun beklendiği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta, Bitlis ve Hakkari'nin güneyinde zaman zaman hamleli esecek. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Hakkari'de 6, Bitlis'te 5, Van'da 8 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.







RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Az bulutlu







AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Hataya çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu







BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu







DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu



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