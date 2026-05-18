Çırağan Caddesi'nde Gece Yarısı Can Pazarı

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi, sabaha karşı iki otomobilin karıştığı feci bir kazaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, saat 04.30 sıralarında caddede karşı şeritlerden gelmekte olan 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Araçlarda Sıkışan Sürücü ve Yolcuları İtfaiye Kurtardı

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de adeta hurda yığınına dönerken, araçların içerisinde bulunan yolcular tavan ve koltukların arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası başka bir kazayı önlemek adına çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye kaza kırım ekipleri ise zamanla yarışarak araçlarda mahsur kalan 4 kişiyi titiz bir çalışmayla dışarı çıkardı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı Cadde Trafiğe Açıldı

Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçlardan çıkarılanlar ve diğer yolcular dahil olmak üzere kazada yaralanan toplam 9 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla ivedilikle çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tamamen trafiğe kapanan Çırağan Caddesi, araçların çekiciyle kaldırılması ve belediye ekiplerinin yola saçılan parçaları temizlemesinin ardından yeniden normale döndü. Yetkililer, kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.