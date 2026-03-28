Rize’de tıbbi ihmal iddiası: 5 yaşındaki Polen’in burnundan 2 yıllık zincir çıktı

Rize’de tıbbi ihmal iddiası: 5 yaşındaki Polen’in burnundan 2 yıllık zincir çıktı

Ailesi tarafından götürüldüğü özel hastanede sadece ilaç verilerek taburcu edilen küçük kızın kanaması durmayınca, gidilen devlet hastanesinde acı gerçek ortaya çıktı; Polen’in burnunda tam 2 yıldır bir tırnak makası zinciri olduğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan küçük kızın babası Gökhan Tekin, "Kızım ölümden döndü" diyerek ihmali olan özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Bunlar da Var

Beylikdüzü’nde Fen Lisesinde korkutan patlama: 4 öğrenci yaralandı
Beylikdüzü’nde Fen Lisesinde korkutan patlama: 4 öğrenci yaralandı
Bağcılar’da cezaevi sevk araçları çarpıştı: 6 jandarma personeli yaralandı! Olay yerinden görüntüler
Bağcılar’da cezaevi sevk araçları çarpıştı: 6 jandarma personeli yaralandı! Olay yerinden görüntüler
Kocaeli İzmit'te silahlı bar saldırısı kamerada: 3 ölü
Kocaeli İzmit'te silahlı bar saldırısı kamerada: 3 ölü
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a gözaltı! 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle otelde böyle yakalandı
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a gözaltı! 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle otelde böyle yakalandı

