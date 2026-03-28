Rize’de tıbbi ihmal iddiası: 5 yaşındaki Polen’in burnundan 2 yıllık zincir çıktı
Ailesi tarafından götürüldüğü özel hastanede sadece ilaç verilerek taburcu edilen küçük kızın kanaması durmayınca, gidilen devlet hastanesinde acı gerçek ortaya çıktı; Polen’in burnunda tam 2 yıldır bir tırnak makası zinciri olduğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan küçük kızın babası Gökhan Tekin, "Kızım ölümden döndü" diyerek ihmali olan özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.