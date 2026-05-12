Kastamonu'da korkutan kaza: 8 yaralı

Kastamonu Doğu Çevre Yolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen şiddetli kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Tosya Kavşağı’nı savaş alanına çeviren kazada, hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Tosya Kavşağı'nda Şiddetli Çarpışma

Kastamonu Doğu Çevre Yolu üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.İ. (37) yönetimindeki 37 ADR 389 plakalı otomobil ile A.Ö. idaresindeki 37 AAT 914 plakalı otomobil, Tosya Kavşağı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler S.İ. ve A.Ö. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ. (8), S.İ. (30), A.N. (53), N.Ö. (55), M.Ö. (48) ve B.Ö. (59) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Trafik Akışı Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle Doğu Çevre Yolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin araçlarda yaptığı güvenlik önlemlerinin ve otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

