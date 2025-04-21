Rize’de kardeş kavgası kanlı bitti!

Giriş Tarihi: 21.04.2025 17:26:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 17:26:50

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kaçkar Devlet Hastanesi'nin önünde meydana gelen olayda, Çamlıhemşin Dikkaya köyü nüfusuna kayıtlı Y.K. ve kardeşi Doğan K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.K. belinden çıkardığı silahla kardeşi Doğan K.'ye ateş etti.

Mermilerin ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Doğan K., olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey Y.K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.