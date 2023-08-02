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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 17:33 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 17:46

Otluk alanda çıkan yangın 30 dönümde etkili oldu!

Manisa’nın Kula ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı. 30 dönüm alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kula-Selendi eski yolu 2. etap TOKİ konutlarının altında bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otluk alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yaklaşık 30 dönüm alanda etkili olan yangın, vatandaşların da seferber olduğu söndürme çalışmalarıyla yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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