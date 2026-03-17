Osmaniye'de feci kaza: Çaya düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye'de otoyolda kontrolden çıkarak Hamıs Çayı'na düşen karton yüklü tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kontrolden Çıkan Tır Çaya Uçtu

Osmaniye gişelerine yaklaşık 5 kilometre mesafede meydana gelen kazada, karton yüklü bir tır faciaya yol açtı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan dev araç, metrelerce yükseklikten yol kenarındaki Hamıs Çayı'na düştü.

Ekipler Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çaya düşen tırın kupasında sıkışan sürücüye ulaşmak için ekipler yoğun bir çaba sarf etti.

Sürücü Olay Yerinde Can Verdi

Yapılan incelemeler sonucunda, araçtan çıkarılan 54 yaşındaki sürücü Mustafa Canik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

