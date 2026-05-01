Kontrolden Çıkan Otobüs Refüje Çarptı

Kaza, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce refüje çarptı, ardından savrularak devrildi. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs içerisinde büyük panik yaşandı.

Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı

İhbarın ardından bölgeye Balıkesir ve Bandırma'dan çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otobüste bulunan 3 kişinin kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araç enkazından çıkartılan 22 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yol Saatler Sonra Trafiğe Açıldı

Kaza nedeniyle Bandırma-Çanakkale kara yolunda ulaşım tamamen durdu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Devrilen otobüsün vinç yardımıyla yoldan çekilmesi ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Soruşturma Çok Yönlü Olarak Sürüyor

Balıkesir Valiliği ve emniyet birimleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kazanın şoför hatası mı yoksa teknik bir arıza mı olduğu araştırılırken, otobüsün takograf kayıtları mercek altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.