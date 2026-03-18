Adana'da 72 bin ecstasy operasyonu: "Bizim değil" savunması yapan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da narkotik ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma büyük bir uyuşturucu operasyonuyla sonuçlandı. Şüphelilerin kaldığı eve düzenlenen baskında 72 bin ecstasy hap başta olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, sorgularında uyuşturucuların kendilerine ait olmadığını öne sürdü ancak mahkeme ikisini de tutukladı.

Narkotik ekipleri şüphelileri takibe aldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S. (26) ile V.Ç.'in (27) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

Baskında 72 bin ecstasy ve bonzai hammaddesi ele geçirildi

Eve yapılan baskında 72 bin ecstasy hap, 574 gram bonzai hammaddesi, 131 adet sentetik ecza, 0,8 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerinin büyüklüğü dikkat çekerken operasyon narkotik birimleri tarafından başarılı olarak değerlendirildi.

"Bizim değil" savunması tutuklamayı engelleyemedi

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyet sorgularında ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin kendilerine ait olmadığını öne sürdü. Ancak bu savunma mahkemeyi ikna etmeye yetmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. ve V.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürüyor

Adana'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.