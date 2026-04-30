CANLI YAYIN
Geri
Çorum Alaca'da traktör faciası: Dere yatağına devrildi 1 ölü 3 Yaralı!

Çorum'un Alaca ilçesinde dere yatağına devrilen traktördeki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Gazipaşa köyü Öküzdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K.(76), idaresindeki 66 AR 674 plakalı traktöre yol kenarında madımak otu toplayan Sultan K.(82), ve Fidan G.(58), Senem K.(75)'yı aldı. Ardından Ömer K.'nın kullandığı traktör'ün hakimiyetini kaybederek geri kaçması sonucu dere yatağına devrildi. Kazada traktör sürücü Ömer K., senem K. ve Sultan K. yaralanırken, Fidan Gül (58) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası Alaca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Fidan Gül'ün cenazesi ise morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle