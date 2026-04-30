Ataşehir’de uygulamadan kaçmak isteyen otomobil sürücüsü polis tarafından yakalandı

Olay saat 11.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı caddesinde meydana geldi. İddiaya göre trafik polislerinin uygulama yaptığını fark eden otomobil sürücüsü tek yönlü yolda manevra yapıp ters yöne girmek istedi. Bu sırada sürücünün manevra yaptığını gören polis ekipleri sürücüye 'Dur' ihtarında bulundu. Polislerin araçtan inmesini istediği sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşananlar başka bir sürücünün araç kamerası tarafından görüntülendi.