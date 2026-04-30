Bursa’da "Çelik Kasa" mesaisi bitti: 2 milyonluk vurgun yapan şebeke çöktü

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Şubat 2026'da Kestel'de yaşanan iki büyük hırsızlık olayının ardından adeta "hırsız avı" başlattı. Profesyonelce hareket eden ve yüzlerini maskeyle gizleyen şüphelilerin izini sürmek için kurulan özel ekip, bölgedeki tüm giriş-çıkışları mercek altına aldı. 126 saatlik devasa bir görüntü havuzunu inceleyen dedektifler, 16 bin plaka arasından hırsızlıkta kullanılan 2 farklı aracı tespit etmeyi başardı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin olaydan önce keşif yaptığı, gece yarısı ise kasaları hedef aldığı belirlendi.

Bursa'da Dev Operasyon: 16 Bin Araç Sorgulandı, Kasa Faresi Çetesi Çökertildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şubat 2026'da Kestel bölgesinde meydana gelen ve toplam maddi değeri 2 milyon lira olan çelik kasa hırsızlıkları üzerine dev bir çalışma başlattı. İşletmelerin korkulu rüyası haline gelen şebekeyi çökertmek için bölgedeki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

İğneyle Kuyu Kazdılar: 16 Bin Plaka Sorgusu

Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahlarını adım adım takip ederek tam 16 bin araç plakasını tek tek sorguladı. Yapılan teknik analizler sonucunda, şüphelilerin hırsızlık eylemlerinde iki farklı araç kullandıkları ve olaylardan önce detaylı keşif yaptıkları saptandı. Gece saatlerinde iş yerlerine girerek çelik kasaları hedef alan şebekenin çalışma yöntemi deşifre edildi.

Eş Zamanlı Operasyon ve Tutuklama

Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından kimlikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Anları Kamerada

Şebeke üyelerinin profesyonelce işletmelere girdiği ve çelik kasaları taşıdığı anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ele geçirilen delillerin ardından jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik denetimlerini artırdığı bildirildi.

