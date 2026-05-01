Suriçi’nin bağrından Milyoner koltuğuna: İki kız babasının ilham veren başarısı

Fırın tezgahında başlayan büyük karar

atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta izleyicileri duygulandıran bir başarı hikayesine sahne oldu. Yarışmaya katılan Murat Aydoğan, Diyarbakır'ın Suriçi bölgesinde, dokuz kardeşli bir ailenin evladı olarak dünyaya geldiğini anlattı. Uzun yıllar fırıncılık yaparak geçimini sağlayan Aydoğan, bir gün tezgah başındayken hayatını değiştirmeye karar verdiğini "Fırındaydım, dur bir şey yapayım dedim" sözleriyle ifade etti.

Eksi 30 derecede gelen diploma

Aldığı radikal kararın ardından üniversite sınavlarına hazırlanan ve Bitlis'te eğitim görmeye başlayan Aydoğan, öğrencilik yıllarındaki zorluklara değindi. "Eksi 30 derece soğukta okuduk" diyen azimli yarışmacı, tüm imkansızlıklara rağmen okulunu bitirerek bugün Siirt'te bir kamu kurumunda devlet memuru olarak göreve başladığını gururla anlattı.

Ebeveynlik dersi: Tablet yerine hamur

Stüdyoda alkışlarla karşılanan Murat Aydoğan, babalık vizyonuyla da takdir topladı. İki kız çocuğu babası olan Aydoğan, çocuklarını dijital bağımlılıktan korumak için uyguladığı yöntemi şu sözlerle anlattı: "Telefon, tablet izlemesinler diye onlarla birlikte hamur yapıyorum. Kendi ekmeklerini kendileri yapmayı öğreniyorlar." Samimiyeti ve hayat felsefesiyle geceye damga vuran Aydoğan, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi.