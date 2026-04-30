Bağcılar’da kırmızıda geçen otobüs ilkokul öğrencisini altına aldı!

Bağcılar’da kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.’ye çarptı. Otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklenen küçük kız, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Bağcılar'da Okul Yolunda Dehşet: İETT Otobüsü Küçük Ecrin'i Altına Aldı
Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidini kullanarak okuluna gitmeye çalışan Ecrin K., kendisine yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir İETT otobüsü, duramayarak küçük çocuğa çarptı.
Otobüsün Altında Kaldı
Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Ecrin K., hareket halindeki otobüsün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, ihbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında
Kaza anı ve sonrasında yaşanan can pazarı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otobüsün hızla gelerek yaya geçidindeki çocuğa çarptığı ve Ecrin K.'nın aracın altında kaldığı korkunç anlar yer aldı.
Şoför Gözaltına Alındı
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya karışan İETT şoförünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hastaneye kaldırılan Ecrin K.'nın sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.