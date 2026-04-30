Bağcılar’da kırmızıda geçen otobüs ilkokul öğrencisini altına aldı!

Bağcılar'da Okul Yolunda Dehşet: İETT Otobüsü Küçük Ecrin'i Altına Aldı

Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidini kullanarak okuluna gitmeye çalışan Ecrin K., kendisine yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir İETT otobüsü, duramayarak küçük çocuğa çarptı.

Otobüsün Altında Kaldı

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Ecrin K., hareket halindeki otobüsün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, ihbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

Kaza anı ve sonrasında yaşanan can pazarı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otobüsün hızla gelerek yaya geçidindeki çocuğa çarptığı ve Ecrin K.'nın aracın altında kaldığı korkunç anlar yer aldı.

Şoför Gözaltına Alındı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya karışan İETT şoförünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hastaneye kaldırılan Ecrin K.'nın sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.