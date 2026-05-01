Kayseri'de cinayet: Eşini öldürüp intihar etti

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde cinnet getiren bir şahıs, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak katletti. Aynı silahla kendi yaşamına da son veren şahsın gerçekleştirdiği aile faciası, ilçede büyük üzüntüye yol açtı.

Tartışma Kanlı Bitti

Olay, Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. ile 4 çocuk annesi eşi D.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahına sarılan D.B., eşine kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan koca aynı silahı kendisine doğrultarak ateşledi.

Sağlık Ekipleri Acı Haberi Verdi

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk annesi kadının ve eşinin cansız bedenleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak delil topladı. 4 çocuğun yetim kaldığı olayın arka planı araştırılırken, çiftin daha önce aralarında bir husumet olup olmadığı mercek altına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Balıkesir'de otobüs kazası: 3 ölü
Balıkesir'de otobüs kazası: 3 ölü
Sivas’ta dev siber operasyonu: Onlarca suç kaydı bulunan dolandırıcılar tutuklandı
Sivas’ta dev siber operasyonu: Onlarca suç kaydı bulunan dolandırıcılar tutuklandı
Suriçi’nin bağrından Milyoner koltuğuna: İki kız babasının ilham veren başarısı
Suriçi’nin bağrından Milyoner koltuğuna: İki kız babasının ilham veren başarısı
Sahte savcı kartıyla tehdit savurdu: Ataşehir’deki o sürücüye soruşturma
Sahte savcı kartıyla tehdit savurdu: Ataşehir’deki o sürücüye soruşturma

