Muğla'da tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Ortaca'da Kanlı Gece: İki Kadını Öldürüp Kendini Vurdu

Muğla'nın Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında bir otelin önünde dehşet verici bir olay yaşandı. Ecevit C. isimli şahıs, otel önünde karşılaştığı Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan ile iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ecevit C., belinden çıkardığı tabancayla iki kadına kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

İki Kadın da Kurtarılamadı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaçan Şüpheli İntihara Kalkıştı

Cinayetin ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Ecevit C., emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu kısa sürede kıskıvrak sıkıştırıldı. Polisin "teslim ol" ihtarına uymayan şüpheli, kaçamayacağını anlayınca aynı tabancayla göğsüne ateş ederek kendisini yaraladı. Kanlar içinde kalan saldırgan, polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati Tehlikesi Sürüyor

Hastanede tedavi altına alınan şüpheli Ecevit C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.