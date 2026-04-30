Mersin’de tartıştığı kişileri araçla biçti! Murat Güven hayatını kaybetti

Sanayide Alacak Kavgası Ölümle Bitti: Hasmını Araçla Ezdi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışması kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Gözü dönen saldırganlar, kavga ettikleri Murat Güven ve yanındaki arkadaşının üzerine araçlarını sürdü.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Aracın altında kalarak ağır yaralanan Murat Güven, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Güven, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yanındaki diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bir Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, araçta bulunan yabancı uyruklu E.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçleri, cinayete karışan diğer firari şahısları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye devam ediyor.