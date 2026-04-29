Esenyurt’ta mucize kurtuluş! Boğazına şeker kaçan çocuğu esnaf kurtardı

Esenyurt'ta Kahraman Esnaf: Heimlich Manevrası ile Bir Can Kurtardı

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İki kadın, bir mağazanın önünde alışveriş yaptıkları sırada yanlarındaki bebek arabasında bulunan çocuğun fenalaştığını fark etti. Çocuğun boğazına şeker kaçtığını anlayan annesi büyük panik yaşarken, yardıma çevredeki duyarlı bir esnaf koştu.

Saniyelerle Yarıştı

Dışarıdaki çığlıkları ve paniği duyan mağaza sahibi, tereddüt etmeden yardıma fırladı. Çocuğun nefes alamadığını gören esnaf, soğukkanlılığını koruyarak hemen Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Saniyelerle yarışılan o anlarda, esnafın doğru müdahalesiyle çocuğun boğazına kaçan şeker kısa sürede çıkarıldı. Nefes almaya başlayan çocuk, büyük bir tehlikeyi atlatmış oldu.

O Anlar Güvenlik Kamerasında

Yaşanan can pazarı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde annenin paniklediği, esnafın ise hızla müdahale ederek çocuğu kurtardığı anlar net bir şekilde görüldü. Olayın ardından şoka giren anne, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

"Herkes Öğrenmeli"

Olayın tanıklarından Mahmut Gürbüz, yaşananları anlatırken ilk yardımın önemine dikkat çekti. Gürbüz, "Esnaf abimiz sesleri duyunca hemen koşup müdahale etti. Heimlich manevrası yaparak çocuğu kurtardı. Annesini sakinleştirdik, çocuğun elini yüzünü yıkadık. Bir canı kurtarmak çok önemli bir şey. Bu tarz durumlarda herkesin ne yapması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.