Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm anaokulları yarından itibaren başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.





"YARINDAN İTİBAREN..."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.





İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. pic.twitter.com/5XLU5jvYzi — MEB (@tcmeb) December 14, 2020

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