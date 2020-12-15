Haberler Video Yaşam Videoları İstanbul Bahçelievler'de lüks araçlar kurşun yağmuru! O anlar saniye saniye görüntülendi!

İstanbul Bahçelievler'de lüks araçlar kurşun yağmuru! O anlar saniye saniye görüntülendi!

İstanbul Bahçelievler'de lüks araçlar kurşun yağmuru! O anlar saniye saniye görüntülendi!
15.12.2020 10:06
Ana Sayfa 00:43
MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim....
Ana Sayfa 03:27
Bahçelievler'de lüks araçlara...
Ana Sayfa 02:17
İstanbul Boğazı'nda hareketli...
Ana Sayfa 02:05
Tek tek belli oldu! Geri...
Ana Sayfa 02:33
ABD'nin yaptırım kararına...
Ana Sayfa 02:27
2021 asgari ücrette kesintiler...
Ana Sayfa 01:20
Kafkasya'dan Anadolu'ya...
Ana Sayfa 03:14
KOSGEB hibe kredisi hayatını...
Ana Sayfa 01:22
Van'daki deprem sonrası ilk...
Ana Sayfa 00:43
Kuruluş Osman 38. bölüm 2....
Ana Sayfa 08:15
İşte yeni destek paketi
Ana Sayfa 05:50
Koronavirüste son durum

İstanbul Bahçelievler’de gece saatlerinde park halindeki iki lüks araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.


Bahçelievler'de, park halindeki iki lüks otomobil, bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Kimsenin olmadığı sırada gerçekleşen saldırıda iki otomobil, kurşunlarla zarar görürken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenibosna'da otopark ve rent a car için kullanılan alanda meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek, kimsenin olmadığı sırada park halindeki iki lüks otomobili kurşun yağmuruna tutup, ardından oradan uzaklaştı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Otopark çalışanı, "Birileri gelip direk araçlara ateş ediyor. Daha önce de patron burada otururken, direk gelip patrona ateş ettiler. Karın boşluğuna denk geldi yaralandı. Tanımıyoruz gelip ateş açıp gittiler" dedi.

O ANLAR KAMERADA
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari bir araç, lüks otomobillerin yanına yanaşıyor. Aracın camından bir kişi otomobillere ateş açıyor. Şüpheliler daha sonra buradan uzaklaşıyor.

Yaşam Videoları