Müge Anlı 15 Aralık programında son dakika gelişmesi! Mustafa Özbay olayında gözaltı kararı

Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (15 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Mustafa Özbay'ın kaybında düğmeye basıldı. Son dakika Mustafa Özbay gelişmesini açıklayan Müge Anlı, sabah saatlerinde 5 şüpheli şahsın gözaltına alındığını belirtti. 19. günde yaşanan son dakika gelişmesi Müge Anlı canlı yayınında aktarılıyor. 14 çocuk babası Kerem Durur'un kaybında korkunç iddialar devam ediyor. Hepsi ve daha fazlası 15 Aralık 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (15 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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5 yıldır yanıt arayan sorular, şüphelerin işaret ettiği amca ve eski eş! Aralarında bir ilişki mi vardı? 14 çocuk babası Kerem Durur'un kaybındaki korkunç şüpheler Müge Anlı canlı yayınında!

Mangal'ın üzerinde etleri bırakıp ortadan kaybolan Mustafa Özbay'ın kaybında 19. gün. Kameradaki görüntüler, zehirlenen köpekler! Mustafa Özbay'ın kaybında sıcak gelişme! Mustafa Özbay ortadan kaldırıldı mı?

Isparta'da Deregümü köyünde tek başına yaşayan Mustafa Özbay'ın kaybı Müge Anlı'da araştırılmaya devam edildi. 27 Kasım günü şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Özbay'ın parası nedeniyle öldürülüp battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme gelmişti.

Özbay'ın kaybolduğu gece sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarıda olan yeğenleri Selim Hüseyin'in baş şüpheli olarak görülürken, ortaya çıkan yeni bilgiler tüm dikkatleri Selim'in üzerine çekti.

57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın evinin anahtarlarının arkadaşlarında da bulunduğu iddiası sonrası konuşan Coşkun Çelik, hem anahtar konusuna hem de aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklara dair açıklamalarda bulundu. Ev anahtarının kendisinde bulunmadığını ancak yedek anahtarın nerede durduğunu belirten Çelik, aralarında borç meselesi olduğunu ve bu yüzden ağız kavgası yaptıklarını belirtti.

3 çocuklu adamın evine bir diğer gidip gelen ise kız arkadaşı Türkan Bursa'ydı. 2 3 günde bir Mustafa Özbay'ın evine gittiğini ya da onun evine geldiğini belirten Türkan Bursa hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.

YEĞENLERİNDEN ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Yaklaşık 1.5 aydır Mustafa Özbay'la görüşmediğini savunan kız arkadaşı en son kendisine sosyal medya hesabından mesaj attığını belirtti. İlk günden beri Mustafa Özbay'ın yeğenlerinden şüphelendiğini belirten Türkan Hanım, bu yüzden ölüm tehdidi aldığını belirtti.

Müge Anlı ekibine konuşan Mustafa Bey'in kız kardeşi Zehra Erdoğan ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şüphelerin odağında olan Hüseyin ve Selim'in babalarının çocuklarına, 'Siz yaptıysanız söyleyin, beni çocuk katili yapmayın' dediğini ve çocuklarından şüphelendiğini belirtti. Mustafa Özbay'la en son kaybolduğu gün telefonda görüştüğünü belirten Zehra Hanım, çok neşeli olduğunu ve son kadehini içip uyuyacağını söylediğini açıkladı.

Mustafa Özbay'ın kardeşi Mehmet Özbay hakkında iddialara cevap vermek için yayına bağlandı. Mehmet Bey Pazartesi günü olaydan haberi olduğunu çocuklarına siz yaptınız demediğini çocuklarının yaptığına inanmadığını kardeşi ile hep dertleştiğini telefonunu bırakıp gideceğini söylediğini bu konuya takınılmasını anlamadığını ifade etti.

ŞÜPHELER YEĞENİNİN ÜZERİNDE TOPLANDI

Mustafa Özbay'ın yeğeni Selim hakkında gelen yeni bir ihbar ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Mustafa Bey'in kaybolduğu gece arabayla çıkıp dolaşan ve amcasının evinin yakınlarında güvenlik kameralarına yakalanan Selim Bey'in olaydan birkaç gün sonra oto yıkamacıya gidip hem yıkattığı hem de bagajının döşemesini değiştirttiği ortaya çıktı.

ARACINI YIKATIP DÖŞEMELERİ DEĞİŞTİRDİ

Cuma günü kaybolan Mustafa Bey'i arama çalışmalarına kovid olduğu şüphesiyle katılmayan Selim Bey'in, olaydan birkaç gün sonrasıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Selim hakkında ihbarda bulunan oto yıkamacı yeni olan aracın bagajını detaylı şekilde yıkattığını ve döşemelerin değiştirilmesini özellikle istediğini belirtti.

SABAH SAATLERİNDE GELEN GÖZALTI!

Savcılık düğmeye bastı, Selim ve Hüseyin Özbay gözaltına alındı Amcalarrı Mustafa Özbay'ın kaybından sorumlu tutuluyorlar.