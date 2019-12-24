Kediciklerin porno görüntüleri skandalı! Adnan Oktar'ın karşısında çırılçıplak oturmuşlar! |Video 24.12.2019 17:47

Adnan Oktar'ın kediciklerine ilişkin örgütün içinde yer alan Beril Koncagül'den çok konuşulacak ifşalar geldi. Beril Koncagül, Adnan Oktar'ın kediciklerinin neden hepsinin birbirine benzediğinden, örgütün içindeki iğrenç ilişkiler ağına kadar bir çok detay hakkında açıklamalarda bulundu. Koncagül, Twitter'dan yaptığı ifşada Oktar hakkında "Kadınların orasını burasını açıp porno vari görüntü ile sayıyı 50'ye çıkartır, bütün Türkiye bizi izliyor der, hatta İslam'ı biz dekolteli bayanlara anlatıyoruz der, ama bu iğrençlik içinde 1 tane bile dindar olan bir kişi bile olmaz. Ne liselere, ne üniversitelere, ne modern kesime hitap edebilir sadece pavyon ve porno izleyicilerinin dikkatini çeker. Örgüte erkek kazandırayım derken kadınları pazarlar." ifadelerini kullandı! İşte Beril Koncagül'ün gündeme bomba gibi düşen açıklamaları.

Adnan Oktar'ın kediciklerine ilişkin örgütün içinde yer alan Beril Koncagül'den ifşalar geldi. Kedicikler Adnan Oktar'ın karşısında 'iç çamaşırsız' oturuyorlarmış.

Adnan Oktar ve kedicikleri hakkında örgütte 9 yıl kalan ve kabus gibi bir hayat yaşayan Beril Koncagül'den ifşalar geldi. Beril Koncagül Adnan Oktar'ın kediciklerinin neden hepsinin birbirine benzediğinden, örgütteki iğrenç ilişkilere kadar bir çok detay verdi. Anlattıkları içinde mide bulandıran detaylar var. İşte Beril Koncagül'ün twitter hesabından yaptığı ifşalar:

- Twitter da hergün hergün yazıyor bu mallar, sanıyorlar ki insanlar bunları bu şekilde bilecek bütün millet tiksiniyor haberleri yok. Konferans düzenlerler milleti para ile toplarlar, bomboş kalınca aileleri, gönüllüleri ve örgüt üyelerini tıkıştırıp 100 kişilik yere 500 kişi geldi derler. TV'de giriş en fazla 20 30 olur herif bir stad dolusu adam bizi izliyor der.

Porno izlettiriyor

-Kadınların orasını burasını açıp porno vari görüntü ile sayıyı 50 e çıkartır, bütün Türkiye bizi izliyor der, hatta İslam ı biz dekolteli bayanlara anlatıyoruz der, ama bu iğrençlik içinde 1 tane bile dindar olan bir kişi bile olmaz. Ne liselere, ne üniversitelere, ne modern kesime hitap edebilir sadece pavyon ve porno izleyicilerinin dikkatini çeker. Örgüte erkek kazandırayım derken kadınları pazarlar.

Grup sekste en iyi demek

-Bu kadınlar düşmanın en iffetlisi derken en para eden satılık Kadınlar haline gelirler. En ahlaklı derken grup seksten en iyi anlayan demek ister. Çok iyi okullarda okudular, hepsi en az 2 dil bilir derken, lise mezunu olduklarını tam dillerini malum yerlerde çok iyi kullandıklarından bahseder.

Adnan Oktar'ın önünde iç çamaşırsız otururlar

-Sarı saçlı, boya badana olmayı modernlik olarak görürler. Porno dansları modern dans, iç çamaşırsız Adnan'ın önüne oturup bacaklarını açmayı ibadet, 7 8 yaşında kızları adnana getirmeyi pezevenklik, alçaklık değil sükse olarak görürler.

Yapay kalçalı kıyafetler giyiyorlar

Adnan Oktar'ın bütün kedicikleri hep birbirine benziyor. Büyük göğüsleri ve geniş kalçaları ile dikkat çekiyorlar. Meğer o göğüs ve kalçalar hileymiş. Beril Koncagül'ün aktardığına göre kediciklerin dolgu ve botoksları için her ay 100 bin lira harcanıyor. Yapay kalçalı fonlar giyip, göğüslerini büyük göstermek için de kaldırıcı sütyen takıyorlar.

Turnikeye sokulup videoları çekiliyor

Kediciklerin sosyal medyaya konan fotoğraflarının günlerce süren photoshop ile o hale geldiğini belirten Beril Koncagül, yaşlı olan kediciklerin peçe ile dans ettirildiğini söyledi. Koncagül, bu kediciklerin erkeklerle zorla turnikeye sokulduklarını ve o anların da videoya çekildiğini anlattı. Adnan Oktar çekilen bu görüntülerle kızlara şantaj yapıp, alıkoyuyormuş.

Beril Koncagül kimdir? : Kedicikler hakkında ifşalarda bulunan Beril Koncagül 9 yıl örgütte kaldı. Twitter hesabına o döneme ithafen '9 yıl süren kabus' yazan Beril Koncagül, Adnan Oktar'ın ağına düşen kızlardan biri. Bir dönem instagram hesabında diğer kedicikler gibi pozları bulunan Beril Koncagül, Adnan Oktar'a yönelik operasyon sonrasında itirafçı oldu.