Küçükçekmece'de Görkem Selvitop'un öldüğü kaza kamerada

Küçükçekmece’de İETT durağında otobüs beklerken kontrolden çıkan kamyonetin altında kalarak can veren mühendis Görkem Selvitop cinayet gibi kazanın kurbanı olmuştu. Olay anına dair yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, süratli kamyonetin durağa daldığı dehşet anlarını ve şoförün ağır yaralı genci ambulansa taşıdığı anları saniye saniye kaydetti.

Durakta Beklerken Kamyon Altında Kaldı

Feci kaza, 27 Nisan Pazartesi günü İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İş çıkışı evine gitmek için İETT durağında bekleyen Görkem Selvitop, yol üzerinde tekeri patladığı iddia edilen ve süratle ilerleyen kamyonetin hedefi oldu. Kaldırıma çıkan araç, genç mühendisi altına alarak sürükledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selvitop, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Dehşet Anları Kamerada: Savaş Alanına Döndü

Bugün ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin büyük bir hızla durağa girdiği ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü görülüyor. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı o anlarda, Selvitop'un araçla durak arasına sıkıştığı anlar infial yarattı.

Şoför Yaralı Mühendisi Kucağında Taşıdı

Dava dosyasına giren cep telefonu görüntülerinde ise kazanın hemen sonrası kaydedildi. Pişmanlık yaşadığı görülen kamyonet şoförünün, ağır yaralı halde yerde yatan Görkem Selvitop'u kucaklayarak ambulansa kadar taşıdığı anlar kameraya yansıdı. Genç mühendisin ölümüyle ilgili başlatılan adli süreç devam ederken, görüntüler kazanın oluş şekline dair en somut delil olarak kayda geçti.

