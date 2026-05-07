Ankara'da 93 yaşındaki dedeye 4 dakikalık işkence

Olay, 28 Nisan akşamı Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımdaki basamakları çıkmakta zorlanan 93 yaşındaki Zafer Savun, 15 ayrı suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Serkan Aytaç'ın hedefi oldu. Yaşlı adamdan para isteyen saldırgan, olumsuz yanıt alınca dehşet saçmaya başladı.

Dakikalarca darbedip parasını çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan kan donduran görüntülerde; saldırganın yaşlı adamı yumruklayarak yere düşürdüğü ve yaklaşık 4 dakika boyunca darbetmeye devam ettiği görüldü. Yaşlı adamın "İmdat" çığlıklarına rağmen durmayan Aytaç, çevreden geçen bir vatandaşı da tehdit ederek uzaklaştırdı. Savunmasız adamın paltosundan cüzdanını çıkaran cani, içerisindeki 7 bin lirayı soğukkanlılıkla saydıktan sonra yaşlı adamı bir kenara fırlatıp olay yerinden kaçtı.

Hastaneden taburcu edildi, saldırgan tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci şekilde darbedilen Zafer Savun'u hastaneye kaldırdı. Tedavisi tamamlanan yaşlı adam taburcu edilirken, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri saldırganı kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen ve 15 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen Serkan Aytaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.