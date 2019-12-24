Esra Erol'da canlı yayınındaki Elif hakkında şok iddia: Eşim evde başka bir adamla birlikte olmuş ve çocuğum... 24.12.2019 18:02

Esra Erol'da canlı yayınına katılan Elif ve Nihat çifti, boşanmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Çocuklarını almak istediğini ve eşini boşamak istediğini ifade eden Elif Hanım hakkında eşi Nihat Bey'den şoke eden iddialar peş peşe geldi. Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına katılan Nihat Bey, eşi Elif Hanım'ın sosyal medya bağımlısı olduğunu ve bir adamla kendi evlerinde birlikte olduklarını ileri sürdü. İşte Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden olay!

Eşinden boşanmak istediğini ve sevgilisinden de ayrıldığını ifade eden Elif Hanım hakkında eşi Nihat Bey'den şoke eden iddialar peş peşe geldi.

"EVDE BİR ADAMLA BİRLİKTE OLMUŞ"

Nihat Bey eşi Elif Hanım'ın sosyal medya bağımlısı olduğunu, internet bağlantısı kesildiği zaman eşinin hırçınlaştığını ileri sürdü. İddialar bununla da sınırlı değildi. Nihat Bey, birisi 8 diğeri ise 6 yaşında olan çocuklarının annesinin evde bir adamla birlikte olduğunu gördüğünü ve kendisine bunu anlattıklarını ileri sürdü.

Elif Hanım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Nihat Bey eşinin çocuklara bakmadığını, eviyle de ilgilenmediğini ifade etti. Bu iddialar üzerine Esra Erol elindeki görüntüleri yayınladı.