Adana’da yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu!

Adana'da inşaat halindeki 5 katlı apartmanın yıkımı sırasında kaldırımda yürüyen kadının, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde, inşaat halindeki 5 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Güvenlik önleminin alınmadığı öne sürülen alanda, binanın dün yıkım çalışması başladı. Bina yıkılırken oluşan toz bulutu nedeniyle caddede görüş mesafesi düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, panikle kaçıp kurtuldu. Caddedeki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

