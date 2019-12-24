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Sosyal medyada tartışma çıkaran salıncak videosu: Çocuk ne tarafa doğru sallanıyor? |Video

24.12.2019 17:08

Bir twitter hesabında paylaşılan video sosyal medyada gündem konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan 'salıncakta sallanan çocuk' videosu kullanıcıları ikiye böldü. Salıncakta sallanan çocuğun duvara doğru mu yoksa kameraya doğru mu sallandığı sorusuna cevap arayan kullanıcılar bir türlü net bir karara varamadı. Peki; Çocuk sizce hangi yöne doğru sallanıyor? Siz bu videoda ne görüyorsunuz?


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