Silivri’de TIR bariyerlere saplandı! Genç şoför kurtarılamadı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ersin Engin, TIR’ıyla bariyere daldı. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen genç şoförün kalbi durdu; acı haber ailesini yasa boğdu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ersin Engin (33) idaresindeki seyir halindeki TIR, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan dev araç, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere şiddetle çarparak durabildi.

Olay yerinde can verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağır hasar alan kupada bulunan şoför Ersin Engin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olası başka kazaları önlemek amacıyla yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

İnceleme başlatıldı

Genç şoförün cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, TIR'ın kontrolü kaybetme sebebini belirlemek için teknik incelemelerini sürdürüyor.

