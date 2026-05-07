Avcılar’da feci kaza: Seyyar satıcıya çarpıp inşaat çukuruna düştü!

Olay, saat 14.20 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nermin K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, o sırada caddede seyyar satıcılık yapan ve karşıya geçmeye çalışan Osman T.'ye şiddetle çarptı.

İnşaat boşluğuna çakıldı

Çarpmanın etkisiyle talihsiz yaya yola savrulurken, duramayan otomobil yol kenarındaki korumasız inşaat boşluğuna düşerek ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan seyyar satıcı Osman T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta bulunan yolcu Habibe Ö.'nün ise kazanın şokuyla kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. İnşaat boşluğuna düşen araç vinç yardımıyla çıkarılırken, polis ekipleri dehşet anlarının saniye saniye yansıdığı kamera kayıtlarını incelemeye aldı.