Mardin’de kanlı gece: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede şiddetlenerek bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 46 yaşındaki Nihat Bilgiç, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Hastanede acı haber

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgiç, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nihat Bilgiç'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheliler aranıyor

Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan zanlıların kimliklerini belirleyen emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı