Kağıthane'de dehşet: Eşini vuran damadı kayınvalidesi öldürdü

UZAKLAŞTIRMA KARARI DURDURAMADI

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde büyük bir trajedi yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu eşi Nurşin E.'nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Rüzgar Eser, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla eşine ateş açarak genç kadını boyun, yanak ve çene bölgesinden ağır yaraladı.

DEHŞET ANLARINDA KAYINVALİDE MÜDAHALESİ

Eşini kanlar içinde bırakan Eser, olay sırasında evde bulunan baldızı Betül E. ve kayınvalidesi Delal A.'yı da darbetmeye başladı. Evdeki arbedenin büyümesi üzerine mutfağa koşan kayınvalide Delal A., eline geçirdiği bıçakla damadı Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rüzgar Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI YETİMHANEYE Mİ?

Saldırı sonrası ağır yaralanan Nurşin E., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Darbedilen kayınvalide ve baldız ise Okmeydanı Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sırasında evde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun ise büyük bir korku yaşadığı öğrenildi. Polis, olay yerinde saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden Rüzgar Eser'in 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından; ağır yaralanan Nurşin E.'nin ise yine 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Rüzgar Eser'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, hastanedeki yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.