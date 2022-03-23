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Kar kalınlığı 9 metreyi geçti Bitlisliler bahara hasret kaldı

Kar kalınlığı 9 metreyi geçti Bitlisliler bahara hasret kaldı
23.03.2022 09:26

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Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçerken, kentte yaşayan vatandaşlar ise bahara hasret kaldı. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis’te mart ayında kar esareti devam ediyor. Bu yıl kar kalınlığının 9 metrenin üzerine çıktığı, soğuk ve yağışın hüküm sürdüğü Bitlis’te kar felaketi yaşanıyor. Bitlis Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar kalınlığının son karın ardından 9 metre 11 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi. Mart ayında 3 metre 56 santimetre kar yağışının gerçekleştiği ilde tek katlı evler ve araçlar kara gömülürken, sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekti. Özellikle kardan nasibini alan Tatvan ilçesinde ise gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

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