Tekirdağ'da bir şahıs alkolmetreyi üflemedi sinirlenip kameraya tekme salladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazaya müdahale eden trafik polislerinin yol güvenliği aldığı noktaya kontrolsüz giren bir sürücü, alkolmetreyi üflemedi. Görüntü almak isteyen muhabire kızan sürücü, kameraya tekme salladı. Hürriyet Mahallesi yeni mezarlık mevkiinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden trafik polisi ekipleri, yol güvenliği aldı. Bu sırada tedbir alınan noktaya kontrolsüz giren bir sürücü, polis tarafından durduruldu. Alkol şüphesi bulunan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddetti. 5 bin 160 lira ceza kesilen sürücü, bu sırada görüntü almak isteyen muhabirin kamerasına tekme savurdu. Şahsın tekme salladığını fark eden muhabir ise, polisin son anda araya girmesiyle kamerasını geri çekerek hasar görmesinden kurtardı.