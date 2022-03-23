Savaş mağduru tır şoförü Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü diz çöküp dua etti

Ukrayna’da günlerce savaşın ortasında kalan, hatta Rus tankının tırına çarpmasıyla korku dolu anlar yaşayan tır şoförü, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda girince toprağı öptü, diz çöküp dua etti. Haftalarca tırın altında ve ormanlıklarda saklanan tır şoförleri yaşanan korku dolu anları İHA’ya anlattı. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna’da günlerce mahsur kalan tır şoförleri, Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye’ye tahliye ediliyor. Türkiye’den aldığı ihracat yükünü Ukrayna’ya getirdiğinde savaşın ortasında kalan tır şoförlerinden Yusuf Altınöz, haftalar sonra Türkiye’ye adım atmanın mutluluğunu yaşadı. Altınöz, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda girer girmez toprağı öptü, diz çöküp ellerini açarak dua etti.