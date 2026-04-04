İznik-Orhangazi yolunda can pazarı: Yolcu minibüsü devrildi 1 Ölü 12 yaralı
Saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir şirkete ait 16 H 1803 plakalı minibüsün yolun sol tarafına devrilmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken; maalesef aracın altında kalan bir yolcunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken; jandarma ekiplerinin kazanın kesin nedenine ilişkin başlattığı geniş çaplı araştırma sürüyor.