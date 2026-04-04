Kağıthane’de yol verme kavgası kanlı bitti: Trafikte bıçaklı saldırı
İddiaya göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü atışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle kontrolden çıktı. Öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri, aracından çıkardığı bıçakla tartıştığı kişiye saldırırken; çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavgada büyük panik yaşandı. Olay sonrası polisin inceleme başlattığı kavgada yaralanan olup olmadığına dair bilgiler ve saldırgan sürücünün kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.