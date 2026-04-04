Bahçelievler’de otel odasında kadın cinayeti: Yonca Kölge bıçaklanmış halde bulundu
Dün saat 13.30 sıralarında maktul ile birlikte otele giriş yapan ancak saat 17.55’te otelden tek başına ayrıldığı tespit edilen Salih B., cinayet şüphelisi olarak aranıyor. Yakınlarının haber alamaması üzerine polisin yaptığı teknik takip sonucu ulaşılan otel odasında, olay yeri inceleme ekipleri Kölge’nin vücudunda bıçak darbeleri tespit etti.Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yonca Kölge’nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın detayları ve firari zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.