İzmir'de enkaz altında kalan karısı ve çocuklarının sesini duyan Oguz Perinçek'in sevinç görüntüleri kamerada

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ekipler temasa geçti. Enkaz altında kalan karısı ve çocuklarının sesini duyan baba Oguz Perinçek'in sevinç görüntüleri kameralara anbean böyle yansıdı.

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ekipler temasa geçti. Seher Perinçek, ikizler ve 6 yaşındaki Umut enkaz altında çıkarılırken, Elif Perinçek'in kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALARA KATILAN BABA, EŞİNİN SESİNİ DUYUNCA BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞADI

Dairenin salon bölümünde hep birlikte bir arada oldukları öğrenilen aileye ulaşmak için baba Oğuz Perinçek de ekiplerle birlikte hareket etti ve çalışmalara destek verdi. Yapılan çalışmalar sırasında eşinin sesini duyan Oğuz Perinçek ve ailesi büyük mutluluk yaşadı. Birbirlerine sarılan Perinçek ailesi duygularını paylaştı.

"EŞİM DE ÇOCUKLARIM DA İYİ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Perinçek, "Eşimde çocuklarım da iyi. Abinin biri girmiş çocuklarla da konuşmuş. Babanız da burada demiş" dedi.

"İÇERİYE GİRENLER ÇOK İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Kızından haber alan Bekir Dereli de büyük mutluluk yaşadı. Dereli, "Enkaz altında 5 kişi var. Kızımla birlikte 4 torunum var. Hepsi aynı yerde ve sağlıkları yerinde. Çok mutluyum, çok. Allah onları bize bağışladı. Melek onlar melek! Hamdolsun Allah'ım sana, şükürler olsun. İki dakika önce seslerini duymuşlar. İçeriye girenler çok iyi olduğunu söyledi. Evlatlarıyla bir arada beraberlermiş. İkinci kattalar" diye konuştu.

ELİF PERİNÇEK HALA ENKAZ ALTINDA

Öte yandan anne Seher Perinçek ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılırken, Elif Perinçek'i kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.