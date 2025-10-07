İzmir’de kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyonetle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Haciali (33) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Osman Haciali ve arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Haciali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.A. ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.