Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu

İETT Otobüsünde Acı Ölüm: Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi

İstanbul İnönü Mahallesi'ndeki İETT peronlarında dün üzücü bir olay meydana geldi. 16F Fındıklı-Kadıköy hattında çalışan 34 HO 3258 plakalı İETT otobüsünün şoförü İsmail Demir'den bir süre haber alamayan eşi ve otobüsün mal sahibi, peronda görev yapan diğer şoför arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi.

Otobüsün İçinde Hareketsiz Bulundu

İhbar üzerine park halindeki otobüsü kontrol eden mesai arkadaşları, İsmail Demir'i şoför koltuğunda hareketsiz halde buldu. Durumun hemen bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gözetiminde otobüse giren sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, talihsiz şoförün hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak perona gelen Demir'in eşi sinir krizleri geçirdi.

"Zaten Kalp Hastalığı Vardı"

Demir'in ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan mesai arkadaşı Abuzer Kaya, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Arkadaşımız sabah mesaisine çıktıktan sonra bu perona gelmiş. Burada tek başınayken galiba kalp krizi geçirmiş. Ailesi ve mal sahibi ulaşamayınca durum ortaya çıktı. Zaten bilinen bir kalp hastalığı vardı. Allah rahmet eylesin, yakın bir mesai arkadaşımızdı."

İnceleme Başlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin otobüs içerisinde ve çevresinde yaptığı çalışmaların ardından, İsmail Demir'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.