Silahlı ihbara giderken feci kaza: Yunus polislerinin devrildiği o anlar kamerada

Kavşakta Sert Çarpışma

Kaza, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 916 sokak ile 953 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta yaşanan olayda, Kemal Ü. idaresindeki otomobil, o esnada telsizden geçen "silahlı şüpheli" ihbarına yetişmek için sirenlerini açarak hızla olay yerine doğru ilerleyen Yunus timi ile çarpıştı.

Otomobil Trafoya Çarparak Durabildi

Çarpışmanın şiddetiyle polis motosikleti üzerindeki memurlarla birlikte yola savrulurken, kontrolünü kaybeden otomobil ise ancak yol kenarında bulunan bir elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazayı gören mahalle sakinleri ve esnaf, hemen yaralı polislerin yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yaralı Polisler Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, kazada yola savrularak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurları R.Y. ve O.D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı iki polis memuru, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.