Bursa'da kadın sürücü yayaların arasına daldı: Dehşet anları kamerada

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarpıp, 2'sini altına aldığı anlar dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından kamyonetin altından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kadın sürücünün kullandığı kamyonet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi aracın çarpmasıyla savruldu. 2 kişiyi altına alan kamyonet, kısa süre sonra durdu.

Çevredeki vatandaşlar, kamyoneti kaldırarak yaralıları aracın altından aldı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan yaşanan korku dolu anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan

