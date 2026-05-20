Ahır göçüğü faciası: 1 kadın yaşamını yitirdi, 94 hayvan telef oldu

Köyde bulunan ve üç katlı olduğu öğrenilen bir ahırda, henüz bilinmeyen bir sebeple aniden çökme yaşandı. Göçüğün meydana geldiği esnada ahırda bulunan 63 yaşındaki Fatma Demir, tavanın ve duvarların üzerine yıkılması sonucu çok sayıda hayvanla birlikte enkazın altında sıkıştı.

Ekipler Seferber Oldu

Çevredeki köylülerin büyük bir panikle ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan arama kurtarma ekipleri, göçük altındaki Fatma Demir'e ulaşmak için zamana karşı büyük bir mücadele başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde enkaz altından ağır yaralı olarak güçlükle çıkarılan yaşlı kadın, hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

94 Hayvan Telef Oldu

Olayın ardından itfaiye ve AFAD ekipleri, ahırda bulunan diğer canlıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü. Göçüğün yaşandığı esnada ahırda toplamda 8 büyükbaş ile 205 küçükbaş hayvanın barındığı bildirildi. Ekiplerin ve köylülerin hummalı çalışması sonucu birçok hayvan canlı olarak tahliye edilirken, enkaz altında ezilen 1 büyükbaş ile 93 küçükbaş hayvanın ise telef olduğu açıklandı.