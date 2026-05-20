5 katlı binadan kopan beton parçaları kaldırıma fırladı! O anlar kamerada

En Üst Kattan Kopup Aşağı Savruldu

Olay, Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 1. Mehmetçik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dış cephe kaplaması ve beton parçaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yerinden söküldü. Büyük bir gürültüyle aşağı savrulan dev parçalar, yayaların sıklıkla kullandığı kaldırıma daldı.

Facia Eşiğinden Dönüldü

Parçaların düştüğü esnada kaldırımın boş olması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Gürültüyü duyan sokak sakinleri ve esnaf panikle dışarı fırlarken, durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine sokağa gelen belediye ve zabıta ekipleri, binanın çevresine emniyet şeridi çekerek yaya traﬁğini kontrollü şekilde sağladı ve yeni bir parça düşme riskine karşı inceleme başlattı.

Korkup Kaçan Kedi Kamerada

Yaşanan korku dolu anlar ise saniyeler içinde sokağı gören bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın tepesinden kopan büyük harç ve beton kütlelerinin hızla kaldırıma çakıldığı, etrafa molozların dağıldığı görüldü. Kaydedilen o anlarda, kaldırım kenarında duran bir kedinin de düşen parçaların gürültüsü ve şiddetiyle büyük bir korku yaşayarak hızla olay yerinden kaçtığı anlar dikkat çekti. Sokağı kullanan vatandaşlar, eski binaların dış cephelerinin acilen denetlenmesini talep etti.