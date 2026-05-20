Ankara’da köprüde korkunç kaza: Otomobil alt yola uçtu!

Çankaya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Sıhhiye Köprüsü'nden Atatürk Bulvarı üzerine düştü. Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bariyerleri Aşıp Aşağı Uçtu

Kızılay istikametinde seyir halinde olan H.H. idaresindeki otomobil, Sıhhiye Köprüsü üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, köprü üzerindeki bariyerlere çarptıktan sonra etkisini kaybederek yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan Atatürk Bulvarı üzerine çakıldı.

Ekipler Zamana Karşı Yarıştı

Gürültüyle yaşanan kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü H.H.'yi yoğun bir çalışma sonucu çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Serkan Cortaoğlu

