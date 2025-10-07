PODCAST CANLI YAYIN
Trabzon'un Ortahisar açıklarında meydana gelen patlama, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, insansız deniz aracı ihtimali üzerinde duruluyor. Bölgedeki olay, Karadeniz’de son dönemde artan patlayıcı cisim ve İDA tehlikesini yeniden gündeme taşıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi açıklarında meydana gelen deniz patlaması, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, saat 16.50 sıralarında yaklaşık 1 mil açıkta meydana geldi. İlçe merkezinin birçok noktasından duyulan ve deniz yüzeyinden dumanların yükseldiği patlama sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, patlamanın insansız deniz aracı (İDA) kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor. Uzman ekipler, deniz yüzeyinde ve çevresinde olası tehlikeli cisimler için arama çalışması başlattı.

Geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı

Karadeniz kıyılarında son dönemde benzer olaylar sıkça yaşanıyor. 30 Eylül 2025'te Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen Ukrayna menşeili insansız deniz aracı, Yoroz Limanı'na çekilerek askerler tarafından kontrollü şekilde imha edilmişti.
Bundan önce de 21 Şubat 2024'te, Akçaabat açıklarında ters dönmüş bir teknede bomba şüphesi üzerine SAS komandoları dalış yapmış ve şüpheli cisim fünye ile imha edilmişti.

Artvin'de de benzer bir araç bulundu

Bu sabah Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında, geçtiğimiz hafta Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan deniz aracına benzeyen bir insansız deniz aracı daha tespit edildi. Balıkçılar tarafından fark edilen cisim, güvenlik güçlerine bildirildi.

Karadeniz'de tehlike büyüyor

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin Karadeniz'de giderek arttığını vurguluyor. Savaşta kullanılan mayınlar, patlayıcı yüklü insansız araçlar ve benzeri cisimler, akıntılarla Türkiye kıyılarına kadar ulaşabiliyor. Bu durum sadece deniz güvenliği için değil, aynı zamanda balıkçılık ve sivil yaşam için de ciddi riskler oluşturuyor.

İnceleme sürüyor

Sahil Güvenlik ve askeri ekipler, patlamanın kesin nedenini belirlemek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların denizde şüpheli cisimlerle karşılaşmaları durumunda temasa geçmeden güvenlik birimlerine haber vermeleri uyarısında bulundu.

