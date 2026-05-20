Antalya’da yol verme katliamı: Basit bir selektör tartışması 3 can aldı!
Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı trafikte başlayan basit bir "selektör ve yol verme" tartışması, güpegündüz akıllara durgunluk verecek bir faciaya dönüştü; orman muhafaza memuru olarak görev yapan 25 yaşındaki Ahmet Bayar, tartıştığı araçta bulunan inşaat mühendisi Bilgin Korkut, inşaat ustası Oğuz Avcı ve güvenlik görevlisi Emre Savran'ı ruhsatlı tabancasıyla kurşun yağmuruna tutarak katletti; dehşet anlarına ait tüyler ürpertici güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
