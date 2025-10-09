PODCAST CANLI YAYIN
Şırnak Uludere'de kaza!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ ile Ortasu köyleri arasındaki yolda sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, bölgeyi alarma geçirdi. Sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan İ.H.Ö., S.A., B.K., S.O., S.O., S.T., İ.B., M.T., A.C., B.Ç. ve C.B. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

