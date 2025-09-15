PODCAST CANLI YAYIN

İzmir’de dehşet kamerada: Eşini vurduktan sonra kendini yaraladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabanca ile ayağından vurduktan sonra aynı silahla kendi bacağına ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı eşini tabanca ile ayağından vuran C.U. (40), ardından aynı silahla kendi bacağını yaraladı. Dehşet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı yakınında meydana geldi. C.U., yönetimindeki otomobilde eşi Ç.U. (31) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında C.U., yanında bulunan tabanca ile eşini bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerini gören C.U., tabanca ile araçtan inerek bir süre silahı başına doğrulttu. Direnen C.U., daha sonra tabancayı kendi bacağına ateşledi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu şüpheli silahını teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralı çiftten Ç.U.'yu Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne, C.U.'yu ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde C.U.'nun silahı başına dayadığı, bir süre hareket ettikten sonra tabancayı bacağına doğrultarak ateşlediği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle