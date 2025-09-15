İzmir’de dehşet kamerada: Eşini vurduktan sonra kendini yaraladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı eşini tabanca ile ayağından vuran C.U. (40), ardından aynı silahla kendi bacağını yaraladı. Dehşet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı yakınında meydana geldi. C.U., yönetimindeki otomobilde eşi Ç.U. (31) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında C.U., yanında bulunan tabanca ile eşini bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerini gören C.U., tabanca ile araçtan inerek bir süre silahı başına doğrulttu. Direnen C.U., daha sonra tabancayı kendi bacağına ateşledi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu şüpheli silahını teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralı çiftten Ç.U.'yu Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne, C.U.'yu ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde C.U.'nun silahı başına dayadığı, bir süre hareket ettikten sonra tabancayı bacağına doğrultarak ateşlediği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.