PODCAST CANLI YAYIN

Feci kaza kamerada: Alkollü sürücü yayaları ve araçları biçti! 3 ölü 10 yaralı

Hindistan’da alkollü kamyon sürücüsünün trafikteki araçlara ve yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı. Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde yer alan Indore kentinde akşam saatlerinde alkollü kamyon sürücüsü, trafikteki araçları ve yayaları biçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı. Ramchandra Nagar Kavşağı’nda meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü hızla trafikteki araçların ve yayların arasına dalarken, çarpmanın etkisi ile kamyonun altına sıkışan iki motosiklet sürüklenmenin etkisiyle alev aldı. Kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle